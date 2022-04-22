Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası’nın eğitime desteği devam ediyor

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme” eğitimin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Sertifika törenine, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Özgen, Fırat Kalkınma Ajansı GenelSekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, kurum müdürleri, STK başkanları ve kursiyerler katıldı.

Kursiyerler adına konuşan Neslihan Şeker, eğitimlerin çok verimli geçtiğini söyleyerek “Mitat Başkan eğitimler süresince bizleri yalnız bırakmadı. Eğitimler tüm arkadaşlarıma fayda sağladığını düşünüyorum eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, meslek odalarının bu tür eğitimler vermesinin çok önemli olduğunun vurgulayarak çalışmalarından dolayı Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş’ı tebrik etti.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’da “Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme” eğitimi hakkında bilgilere vererek Fırat Kalkınma Ajansı’nın eğitimleri önemsediğini söyledi.

Mitat Ulaş başkanın başarılı bir başkan olduğunun altını çizen Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak eğitimlere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

“HİZMET ETMEK BİZLERE MUTLULUK VERİYOR”

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş’ta esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet etmek bizlere mutluluk veriyor diyerek “Öncelikle bizleri yalnız bırakmayan rektör yardımcımıza, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize, Sabahattin Kaya başkanımıza, Kurum müdürlerimize ve STK başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme” eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize sertifikalarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren esnafımıza hizmet için geçe gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışacağız. Esnafımıza hizmet etmek bizim için bir onurdur. Eğitimlerimize Allah’ın izniyle devam edeceğiz” dedi.Konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile program tamamlandı.