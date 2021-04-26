Tuhafiyeciler Odası’ndan ilaçlama ve dezenfekte protokolü

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası ve ilimizde faaliyet gösteren bir ilaçlama ve dezenfekte firmasıyla indirim protokolü imzalandı.

İndirim protokolünü Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı Sahibi Mehmet Alpan tarafından imzalandı.

PROTOKOLLE ESNAFA YÜZDE 20 İNDİRİM

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Pandemi sürecinde dezenfekte ve ilaçlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak protokolün iki tarafa hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ulaş; “İlimizin önemli işletmeleri arasında yer alan Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı ile indirim protokolü imzaladık. Pandemi döneminde ilaçlama ve dezenfektenin önemi arttı. Bizlerde esnafımız kaliteli ve daha uygun hizmet almaları için protokol imzaladık. Mehmet Alpan kardeşimiz ve ekibi bundan sonra esnaflarımıza daha kaliteli ve uygun hizmet verecekler. Protokolün iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum”.

“DESTEKLERİNDEN DOLAYI MİTAT BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Firma sahibi Mehmet Alpan’da, “Öncelikle bizlere her zaman destek olan Mitat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi esnafı için gece gündüz duramadan çalışıyor. Biz firma olarak uzun yıllardır bölgemize hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımıza destek olmak için firma olarak çalışmalarımızda indirim uyguladık. Protokol esnaflarımıza ve firmamıza hayırlı olsun” dedi.