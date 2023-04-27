Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti 

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir kişi, bahçesini ilaçlarken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saatlerinde Baskil ilçesi Şeyh Hasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çiftçi İsmail Hakkı A., traktöre binerek bahçesini ilaçlamaya başladı. Bir süre sonra İsmail Hakkı A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan talihsiz adam, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmail Hakkı A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.