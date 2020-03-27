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Malatya
Giriş Tarihi : 27-03-2020 13:02

Traktör şarampole devrildi

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi.

Traktör şarampole devrildi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörde maddi hasar meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karadere mevkisinde Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör sürücüsü aşırı yağmur yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Yaşanan kazada traktörde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken traktörde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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