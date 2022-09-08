Traktör Esnafı Sitesinde çalışmalar tamamlanmak üzere   

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, traktörcü esnafını tek çatı altında toplamak ve daha modern bir ortamda ticaret yapmalarına imkan sunmak amacıyla projelendirdiği Elazığ Belediyesi Traktör Esnafı Sitesinde inşa çalışmaları tamamlanmak üzere.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mevcut terminal binası yanında yer alan ve toplamda 13 bin 600 metrekare arazi üzerinde kurulan Traktörcüler Sitesinde incelemelerde bulundu. Büyük oranda tamamlanan projenin son aşamalarını kontrol eden Başkan Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlara daha modern ortamda faaliyet imkânı sunan Traktörcüler Sitesinin, kısa süre sonra hizmete sunulacağını kaydetti.

Modern ve düzenli bir şehirleşmeyi amaçlayarak inşa ettikleri Traktörcüler Sitesinin yapım çalışmalarında sona geldiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, yeni projenin kısa süre sonra hizmete hazır duruma geleceğini kaydetti. Proje çerçevesindeki 23 adet iş yerinin, kafeterya, mescit, açık otopark alanı ve güvenlik binasının tamamlandığını, son olarak ise çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Şerifoğulları, yeni çalışmanın kısa süre sonra hizmete hazır duruma geleceğini kaydetti.

Amaçlarının traktörcü esnafını tek çatı altında toplamanın yanında onlara modern, kullanışlı ve düzenli bir çalışma ortamı sunmak olduğunu kaydeden Başkan Şerifoğulları, şehirleşme anlamında da kent merkezini rahatlatacak olan projenin hem esnaflara hem de vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.