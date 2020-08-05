Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir trafo merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Giriş Tarihi : 05-08-2020 23:02 Güncelleme : 05-08-2020 23:02
Trafo merkezinde yangın
Elazığ’da bir trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.