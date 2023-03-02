Olay, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşlar kavgayı ayıramayınca olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-03-2023 08:46 Güncelleme : 02-03-2023 08:49
Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı
Elazığ’da trafikte meydana gelen yol verme kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.
Admin