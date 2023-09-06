Trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada

Elazığ’da, iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ’da, iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay dün akşam saatlerinde merkez Beyzadeefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesinden dolayı iki şoför arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçlardan çıkan sürücüler yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Işıkta bekleyen diğer sürücülerin araya girmesi ile kavga güçlükle sonlandırıldı.Kavganın ardından taraflar araçlarına binerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.