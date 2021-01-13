Trafik uygulamalarını yoğunlaştırdı  

Elazığ'da jandarma ekipleri, trafik kazalarına karşı yollarda denetimlerini sıklaştırdı, dronelerle uygulama yapmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yollarda trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların trafik ile ilgili konularda bilinçlendirilmesi amacıyla uygulamalarını arttırdı. Bu kapsamda özellikle kazanın en çok meydana geldiği Elazığ-Keban ve Elazığ-Diyarabakır karayolları üzerinde denetimlere ağırlık verildi. Drone destekli yapılan uygulamalarda sürücüler hem uyarıldı, hem de bilgilendirildi.

Kış mevsimi olması nedeniyle ekipler, sürücülere “Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural” ve “Kış Lastiği” temalı broşürler vererek, emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalar ile sonuçları hakkında da bilgi verildiği aktarıldı. Ekiplerin denetimlerini sıklıkla yapacağı da kaydedildi.