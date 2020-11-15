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Giriş Tarihi : 15-11-2020 22:32   Güncelleme : 15-11-2020 22:32

Trafik kazası:4 yaralı  

Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.  

Trafik kazası:4 yaralı  

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 23 M 0196 plakalı Volkswagen marka şehir içi yolcu minibüsü ile 23 HE 240 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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