Trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 AGB 601 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

İkinci kaza ise, Elazığ-Bingöl Karayolu 85’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. yönetimindeki 23 DZ 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Her iki kazada da yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri gerekli yol tedbirlerini alarak, kazalarla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.