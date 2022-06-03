Torbacılara operasyon

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüpheli A.A. (41) ve T.E.A. (29) düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalar süresince bu şahıslardan uyuşturucu madde temin eden 7 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlemler yapıldığı bildirildi. Yapılan üst aramalarında 1,25 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili olarak ‘Uyuşturucu Madde Ticaretinden’ adliyeye sevk edilen A.A. ve T.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.