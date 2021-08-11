‘Toplumda erken seçim isteği var’

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi, derneğin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında Başkan Kangal'a bilgiler verdi.

DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal, yaptığı açıklamada, internet gazeteciliğinin günümüzde yaygın ve etkili bir güç haline geldiğini belirterek, ELİYGAD yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

"SAĞLAM KADRO KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Parti çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Kangal, DEVA Partisi'nin Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Olası bir seçime hazırlıksız yakalanmamak adına bütün ilçelerde, köylerde, beldelerde, mahallelerde temsilcilerimizi atamaya çalışıyoruz. Bütün illerde bunu yapıyor. Biz de Elazığ'da yapıyoruz. Kalan 4 ilçemiz var. Oralara atama yapacağız. Diğer taraftan mahalle ve köy temsilcilerimizi atamaya başladık. Sağlam kadro kurmaya çalışıyoruz. Seçim zamanı ulaşmadık sandık kalmaması gerekiyor. Sandıklara sahip çıkılması gerekiyor. Önümüzdeki seçimlerin en önemli argümanı belki de bu olacak. Sandığa sahip çıkılması elzem teşkil ediyor." dedi.

"PARTİMİZE BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR"

Sahadaki izlenimlerini aktaran DEVA Partisi İl Başkanı Kangal, "Partimize büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Genel başkanımız Ali Babacan, şimdiye kadar yürüttüğü görevleri hakkıyla yerine getirmiş ve ülkeyi belli bir ekonomik seviyeye taşımak için elinden gelen bütün çabayı göstermiş bir siyasetçi. Tamamen işinin ehli, dürüst kadrolarla yola çıkılmış, genel merkez kadrosu olsun, il teşkilatları olsun. Tabiki Türkiye'yi ileri noktalara taşıyacak kadrolar bu bahsettiğimiz nitelikte olan kadrolardır. Bu kriterlere dikkat ederek çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşımızın bize yüklediği görevin farkındayız. Yükümüzün ağır olduğunun farkındayız. Bize karşı gösterilen teveccühü boşa çıkarmamak adına özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"TOPLUMDA ERKEN SEÇİM İSTEĞİ VAR"

Erken seçim konusuna da değinen Başkan Kangal, şu ifadelere yer verdi: "Erken seçimle ilgili toplumda bir istek söz konusu. Çünkü artık ülke yönetilemiyor. Bunun da herkes farkında. Yıpranmış bir iktidar söz konusu. O yüzden insanlar bir an önce seçime gitmek istiyor. Yeni bir kadroyla, yeni bir partiyle ülkenin daha iyi seviyelere çıkacağına inanıyorlar. Erken seçim bize göre 2022 içerisinde olabilecek gibi. Biz seçime hazırız. Herhangi bir baskın seçim olsa dahi seçimi kaldıracak güçteyiz."

DEVA PARTİSİ HANGİ İTTİFAKTA YER ALACAK?

Parti olarak herhangi bir ittifakta yer almadıklarını, kendi tabanlarını oluşturarak iktidara yürümeyi hedeflediklerini ifade eden Kangal, "İttifaklar konusunda herhangi bir girişimimiz yok. Çünkü yeni bir parti olduğumuz için, iktidara yürüyen bir parti olduğumuz için kendi öz tabanımızı oluşturmak istiyoruz. İttifak söylemleri bu aşamada bize zarar verebilir. Biz kendi ana kadromuzla kendi siyasi tabanımızı oluşturmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

HABER:ELİYGAD