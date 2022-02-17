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Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'nin çatısında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.