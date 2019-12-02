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Giriş Tarihi : 02-12-2019 19:51

Toplu taşıma ücretlerine zam geldi

İşte yeni fiyatlar.

Toplu taşıma ücretlerine zam geldi

Elazığ Şoförler Odası’nın daha önce talep ettiği zam kararı belediye meclisinde onaylandı. İşte Elazığ’daki toplu taşımada ki yeni fiyatlar.

Elazığ Belediye Meclisi’nde alınan kararla; şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamla otobüslerde öğrenci ücreti; 1 Lira 75 Kuruş, tam ücret ise 2 Lira 50 Kuruş olarak belirlendi.

MİNİBÜS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Öte yandan minibüs ücretlerine de zam yapıldığını açıkladı. Elazığ’daki şehir içi minibüs ücretlerinde öğrenci ücretinin 2 TL, tam ücretinin ise 2 TL 50 Kuruş oldu.

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