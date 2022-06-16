TOKİ’nin esnafa faydasından çok zararı oldu

Elazığ Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Cengiz Gedik, Elazığ esnafına faydasından çok zararı olduğunu söyledi.

Haber Elazığ YouTube Kanalında her hafta Çarşamba günü yayınlanan “Söz Esnafta” programının konuğu Elazığ Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Cengiz Gedik oldu.

Ocak ayında yapılan genel kurulla Elazığ Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı olan Cengiz Gedik göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verirken çalışmayanı esnaf yollar dedi.

24 Ocak 2020’de ilimizde meydana gelen deprem sonrası TOKİ’nin yaptığı evlerde esnafa faydasının olmadığını yanı sıra zararının olduğunu söyledi.

Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Cengiz Gedik’in konuk olduğu programın tamamını Haber Elazığ YouTube Kanalında ya da haberimizin içindeki videodan izleyebilirsiniz.