‘TOKİ’nin bize faydası yok’

Elazığ Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı açıklama yaptı.

TOKİ’nin yaptığı işlerde esnafların faydalanamadığını dile getiren Başkan Ramazan İnce; “TOKİ büyük şirketlerle çalışıyor ve kendi ekibini dışardan getiriyor. TOKİ’nin küçük esnafa hiç faydası olmadı. Ama Elazığ’da büyük firmalarımız TOKİ’den biraz iş aldı. Küçük esnaf bunlardan iş alabilmesi için bazı prosedürleri yerine getirmesi lazım. TOKİ’nin bize bir faydası olmadı. Ama merkezde yıkılan binalar kentsel dönüşüme girer yapılırsa esnaflarımız bunlardan faydalanır”.

“BİNA YIKIMLARINDA DÜZENSİZLİKLER VAR”

Bina yıkımlarında çok büyük düzensizliklerin olduğunu söyleyen Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Ramazan İnce; “Yıkımlarda toz topraktan geçilmiyor. Yıkım işinin üstesinden gelemediler. Yaptıkları ihalenin arkasından duramadılar. Yıkımlarda para almayaydınız bir günde yıkarlardı. Molozu alıp görürlerdi. Para aldıkları için bir binanın demirini çıkarmak için 10-15 gün uğraşıyorlar. Yıkımlarda insanlarımız mahvoldu” dedi.