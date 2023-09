TOKİ konutlarındaki yönetim sıkıntıları ile ilgili basın açıklaması

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, İlimizde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarımızın en büyük şikayetlerinden biri, mevcut site yönetimlerinin sitenin bakımı ve vatandaşların sorunlarını çözmede gösterdiği umursamazlık” dedi.

Başkan Kangal; “Tüm Toki konutlarında benzer şikayetleri sıkça duyuyoruz ; bu bölgelerde oturan hemşerilerimiz , İstanbul merkezli olup burada temsilcileri bulunan Emlak Yönetiminin ilgisizliğinden ve sitenin yönetimindeki savsaklamadan dolayı büyük mağduriyet yaşıyor. Son zamanlarda 440 TL ye çıkartılıp fahiş bir artış yapılan site aidatlarının hiçbir şekilde karşılığının alınamadığını , bakımsızlığın ve başıboşluğun had safhada olduğunu belirtiyorlar . Toki bölgelerine gidildiği zaman bu umursamazlığın ve yönetim zafiyetinin ne şekilde olduğu hemen göze çarpıyor. Devletimizin milyonlarca lira para harcadığı ve vatandaşımızın da her ay cebinden çıkan ödemelerin karşılığında , böyle bir tablonun kabul edilebilirliği bulunmamaktadır.

Yetkili kurum ve kişilerin bu konuya mutlaka sahip çıkması , her bir vatandaşımızın hakkının sorularak , gerekirse bu işten el çektirmek suretiyle Site Yönetimlerinin vatandaşlara bırakılmasının sağlanması gerekmektedir. Zaten Kat Mülkiyeti Kanununa göre de, binaların yönetimi ancak kat maliklerinden oluşturulacak bir kurul tarafından yürütülmesi zorunludur. Bu yasal hüküm karşısında gerekenin bir an önce mutlaka yapılması , yasal hakları olan yönetim hakkının ellerinden alınmaması için derhal devreye girilerek ,vatandaşımızın üzerinden rant sağlanmasına asla izin verilmemesini yetkililerden bekliyoruz” dedi.