TOKİ konutlarına otobüs sefer sayısı artırıldı

Elazığ Belediyesi, Yemişlik TOKİ Konutları-Galericiler Sitesi hattı otobüs sefer sayısını artırdı.

Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yemişlik TOKİ Konutları-Galericiler Sitesi hattında vatandaşların ulaşımını rahat sağlaması amacıyla otobüs sefer saatlerini yeniden düzenledi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, saat başı gerçekleştirilen seferler yarım saatte bir olarak düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’müz tarafından Yemişlik TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarımızın toplu ulaşım hizmetlerinden daha rahat yararlanmaları için otobüs sefer saatleri yeniden düzenledi. 21 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni uygulama doğrultusunda, otobüs sefer saatleri yarım saatte bir düzenlenecek. Şehir merkezinden 06.00’da başlayacak seferler 23.00’te sona erecek.” denildi.