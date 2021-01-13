‘TOKİ konutları memnun etmiyor’

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Avcıl ;“TOKİ çok hızlı aksiyon olan bir yapı. Devletimiz TOKİ konutların vermesi haklı olabilir çünkü hızlı bir şekilde evlerin yapılması gerekmektedir. Şehirde hızlı şekilde birlik ve beraberlik sağlansaydı. İlimizde aksiyon alınabilinirdi. TOKİ evleri hızlı yapılan konutlar olduğu için hem mimari, hem de yaşanılabilir açıdan sağlıklı yapılar olduğunu düşünmüyorum. Binalarda Elazığ insanları gibi her bölgenin insanı ona göre şekil alıyor.

OTEL ODALARI GİBİ

TOKİ evlerinin otel odası gibi sıralanarak projelendirildiğini, daracık koridorlar ve odalara bir kanepe dahi sığmadığını ifade eden Başkan Avcıl, şunları söyledi: ”Evet, vatandaşları sağlam binalara geçirelim de sağlam binada da oturtalım da bu seferde insanların psikolojisini ve hayat şartlarını da yanlış yerlere çekmeyelim. Konutlar bazı bölgelerde Elazığ firmalarına bırakılsın. Tavsiyelerimiz dikkate alınmadı. Ticaret Odası da bu anlamda mücadele verdi. Hükümetimiz ne düşündü bilmiyorum düşüncelerimiz dikkate alınmadan hızlı şekilde dönüşüme geçildi. Dönüşümlerde görüyoruz ki vatandaşlarımız TOKİ konutlarından memnun değil. Para ve sağlamlık anlamında çok güzel binalar ama mimari, yaşanıla bilirlik ve pirim anlamında çok tercih edilmiyor. Yerel firmalarla yapılsaydı daha çok sağlıklı olunurdu” dedi.