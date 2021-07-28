‘TOKİ konutları daire fiyatlarını düşürmedi’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Başkan Nuri Gülyüz, Dernek Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim kurulu üyeleri Cemil İzgi ve Vedat Yetik tarafından karşılandı.

“BİR ÇATI ALINDA TOPLANMANIZ GURUR VERİCİ”

Ziyarette açıklamalarda bulunan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “Öncelikle ELİYGAD’ın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimiz yazılı medyasının doğru haber anlayışı ilkesiyle hizmet veren basın mensubu arkadaşlarımızın ELİYGAD çatısı altında toplanması hakikaten gurur verici ve sevindirici bir durum”

“ELAZIĞ’IN PARASINA YÖN VEREN KİŞİLERİZ”

Nuri Gülyüz, “Sektörümüzün sorunları tabi ki de çok ama bizlerin emlakçılar olarak en büyük sorunu belediyede ve tapu kadastro müdürlüğü gibi resmi kurumlar da artık emlakçı ile ayakçı, emlakçı ile Facebook ta ilan veren ve emlakçı olduğunu sanan kişiler ile bizi ayırt etmemeleri. Her zaman da belirttiğim gibi biz gerçek emlak danışmanları Elazığ’ın parasına yön veren kişileriz. Bu sektör bir kartvizit yaptırıp ve Facebook ta ilan paylaşıp bende emlakçıyım diyen emek hırsızlarının sandığı kadar basit bir sektör değil ve olmamalıdır”

“TOKİ KONUTLARI, AİLELERİN SIĞAMAYACAĞI KADAR KÜÇÜK”

Gülyüz; “TOKİ birçok konut teslim etti ama maalesef birçok ailenin sığamayacağı kadar küçük bir yapıya sahip yani daire fiyatlarının düşmesinde TOKİ dairelerinin çok etkili olacağını sanmıyorum”

“HİÇBİR DESTEKTEN FAYDALANAMADIK”

Başkan Gülyüz; “Hiç bir şekilde pandemi desteğinden faydalanamadık. Ya biz emlakçılar devletin gözünde de çok zengin gözüktük, ya devlet bizi unuttu ya da bizleri temsil eden oda başkanımız biz emlakçıları hatırlatmadı. Ama biz emlakçılar olarak deprem ve pandemi desteği alamadık ve bunu da unutmayacağız”

“KORSAN EMLAKÇI DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Nuri Gülyüz; “Korsan emlakçı demeyelim aslında bir kişi ya emlakçıdır ya değildir. Bence korsan emlakçı diye bir şey yoktur bizler onlara emek hırsızı diyelim. Emek hırsızları sektörümüze ciddi manada zarar veriyor. Emlakçı ismine de büyük bir leke vuruyorlar”.

“BİRLİKTELİĞİ SAĞLADIK”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “ELZEM-DER olarak her fırsatta birliktelikten bahsettik hamdolsun sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. ELZEMDER ile emlakçılar olarak söz hakkımız oldu çünkü sorunlarımızı dile getirecek bir oluşum yok gibiydi. Emlakçılar Derneği hakikaten bizim için elzem bir durumdu. El-Aziz Emlakçılar Derneği sektörümüzün sesi ve meslektaşlarımızın çatısı olacak bir çatı altında toplanıp sorunlarımızı istişare edip ve tek ses olarak duyuracağız. Sizlere ve ELİYGAD yönetimi nede esnafımızın her sorununu dile getirdiğiniz için şahsım ve ELZEM-DER yönetimi adına çok teşekkür ediyorum” dedi.