  TOKİ depremzedeleri mağdur ediyor!

Abdullahpaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarındaki eksikler depremzedeleri mağdur ediyor.

15 Eylül’de kuraları çekilip depremzedelere verilen Abdullahpaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları eksikler vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.

“KALORİFERLER HALA YANMIYOR”

Vatandaşlar, kış mevsimin gelmesiyle kaloriferlerin hala yanmadığını söyleyerek; “15 Eylül’de kuralarımız çekildi evlerimiz kısa sürede verildi. Şuana kış mevsimi geldi ama kaloriferlerimiz hala yanmıyor. TOKİ yetkilerine gidiyoruz. Kesin cevap yok. Çocuklarımızın çoğu hasta oldu. Bunlarda, Allah korkusu yok mu bu soğuk evlerde nasıl oturalım. Binalar yeni olduğu için elektrik sobaları da ısıtmıyor evleri. Elektrik sobası yaktığımız için 400 TL’ye yakın elektrik faturası geldi. Çocuklarımızın hakkını Allah bunlardan sorsun”.

“ASANSÖRLER ÇALIŞMIYOR”

Abdullahpaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarında hiçbir dairenin asansörleri çalışmadığını söyleyen vatandaşalar; “Hiç dairede asansörler çalışmıyor. Asansör çalışmadan vatandaşların evlerini niye verdiniz. Üst katlarda yaşayan vatandaşlarımız merdivenle inip çıkamıyor. Asansörlerin ne zaman çalışacağı da belli değil. Bir aydan fazla oldu taşındık ama asansörler yok”

“İNTERNET YOK”

Şehir merkezinde yaşadıklarını ama internetinde olmadığını dile getiren vatandaşlar, “Teknoloji devrinde yaşıyoruz ama Abdullahpaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarında internet yok. İnternet firmalarıyla iletişime geçtiğimizde konutlarda alt yapı sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl iştir anlamıyoruz. Bir şey mi tam olmaz”

“KONUTLARDA ÇOK EKSİK VAR MUHATAP YOK”

Vatandaşlar; “Her dairede mutlaka onlarca eksik var. TOKİ yetkileri eksikler için irtibat bürosu açmış. Sadece eksikleri not alıyor. Çözüm yok. Çoğu dairelerde alt kata su akıtıyor. Banyolarda sıkıntı var çoğu daireler banyo akarı yok. Buna çözüm bulmuyorlar. Bazı vatandaşlarımız TOKİ’nin çözüm olmayacağını anladı kendi imkanları ile yaptırdı”.

“BAZI KONUTLARDA TUVALET TAŞI UNUTULDUĞU İDDİASI VAR”

Tam kontrol edilmeden evlerin verildiğini iddia eden vatandaşlar, “Eksikler kontrol edilmeden konutlar verildi. Bazı vatandaşlarımız bazı dairelerde tuvalet taşı konulmadan evlerin verildiğini söylüyorlar. Bu evleri teslim alan mühendisler ya bu işi bilmiyor ya da bu işte farklı şeyler dönüyor. Bir insan bu kadar eksiğin olduğu evleri nasıl teslim alır”.

“YEKLİLER NEREDE!”

Bu kadar eksiğimiz var ama bir yetkililerin Abdullahpaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarına gelmediklerini ifade eden vatandaşlar; “Bu kadar eksiğimiz var tüm mercilerde sıkıntılarımızı dile getiriyoruz ama yetkiler ortada yok.Biz mahalle muhtarından tutunda, valimizi TOKİ konutlarına bekliyoruz” söylediler.

Heber: Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği(ELİYGAD)