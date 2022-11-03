TOGG’la ilgili Elazığlıların düşünceleri

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan TOGG’la ilgili Elazığlı vatandaşlara düşüncelerini sorduk.

Türkiye’de yerli sermaye ile oluşturulan otomobil markası Togg’un üretileceği Bursa Gemlik’teki tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.Haber Elazığ You Tube kanalında yayınlanan “Bordo Mikrofon’ bu kez Elazığlı vatandaşlara ‘TOGG’u sordu.

Nasrullah Yunus Parlak’ın sunduğu “Bordo Mikrofon’a Elazığlı vatandaşlarımız, TOGG’la ilgili düşüncelerini haberimizin içindeki videodan ya da Haber Elazığ YOU TUBE kanalınızdan izleyebilirsiniz…