TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında, “2022’den önce açıklamamız mümkün değil” açıklamasında bulundu.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz” ifadelerine yer verildi.