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Giriş Tarihi : 07-03-2022 12:39   Güncelleme : 07-03-2022 12:39

Tofaş kavşağında kaza!

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

Tofaş kavşağında kaza!

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada,  1 kişi yaralandı.  Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Tofaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  38 FA 321 ile 34 AE 977 plakalı otomobil  çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay  yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralının tedavisi olay yerine sevk edilen ambulans içerisinde yapıldı.

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