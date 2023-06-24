AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yaptığı değerlendirmede, ''Değerli hemşerilerim Elazığ'da faaliyet gösteren lisanslı depo 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren alım yapıyor. An itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunuyor. Kovancılar'da da faaliyet gösterilecek. Kovancılar iş yeri 3 Temmuz sonrasında randevulara açık. Elazığ'da TMO ve lisanslı depolar arefe, bayramın 1. ve 2. günü çalışmayacak. Bayramın 3. ve 4. günü ile hafta sonu alım yapılacaktır'' dedi.
SİYASET
Giriş Tarihi : 24-06-2023 13:21
'TMO'ya satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunuyor'
Elazığ'da faaliyet gösteren lisanslı depo alım yapmaya başladığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TMO'ya satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunduğunu kaydederek, depoların bayramın 3’üncü gününden itibaren alım yapmaya devam edeceğini açıkladı.
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