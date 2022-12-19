TKKD Elazığ Şubesi’nden kermes  

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahibi kadınlar ve öğrenciler için kermes düzenledi.

Elazığ’da faaliyet gösteren bir otelde gerçekleşen kermese TKKD Elazığ Şubesi Kurucu Başkanı Prof.Dr. P.Sema Temizer Ozan ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TKKD Elazığ Şubesi Kurucu Başkanı Prof.Dr. P.Sema Temizer Ozan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek; “TKK Derneği Elazığ Şubesinin Eylül 2019 yılında resmen açıldı ve 2020 Elazığ depremi akabinde Türk Kadın Konseyleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ve TKK Derneği Genel Başkanın Fatma İnal’ın oluru ile “Elazığ İli Deprem sorumlusu” olarak görevlendirildim. Elazığ Depremi ile başlayan çalışma serüvenimiz onlarca depremzedeye, çadır kentliye, tren kentliye, Elazığ merkezi ve köylerindeki hasar gören okullara, öğrencilere, kar buz demeden halkın içine girerek bire bir nasıl hizmet ve yardım götürdük. Akçakiraz İlköğretim Okuluna bir kütüphane kazandık, daha sonra onlarca okulun onlarca öğrencisine giyim yardımı yanında ve “Faydalı Kitap Kampanyasını” başlattık, Bayramlarda onlarca aileye “gıda yardımlarında” bulunduk, öğrencilere burs desteği verdik, daha sonraki İzmir Depreminde de tekrar “Deprem Sorumlusu” görevinin kendilerine tebliği sonucu Ege Bölgesi depremzedelerine ve ihtiyaç sahiplerine giyim, para ve beyaz eşya yardımlarında bulunduk ve zaman zaman ellerini Türkiye’nin neresinde ihtiyaç varsa oraya uzattık ve hizmetlerine halen devam ediyoruz, gayet gayretli ve başarılı bir yönetim kurulu ve üyelerimizin var olduğunu ve işleri birlikte gerçekleştirdik”

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Temizer Ozan; “Tüm masalarımızı turuncu ve mor balonlarla süsleyerek “Kadına Şiddeti” ve “Mor Cepkeni” sembolize ettik. Bizler, kadınlara şiddete kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Program; “Kelebekler “ gösterimi, yemek ve müzik ile son buldu.