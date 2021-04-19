TKDK’dan Elazığ’a 170 milyonluk yeni yatırım

Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörlüğü 7 Ocak tarihinde ilan edilen ve proje kabulleri 9 Nisan’da gerçekleştirilen IPARD-II 10.Başvuru Çağrı dönemini büyük bir başarı ile tamamladı.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü IPARD-II 10. Başvuru Çağrı döneminde Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında besi çiftlikleri, süt çiftlikleri, tavuk çiftlikleri ve yumurta üreticiliğinin yanı sıra Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi adı altında da süt ürünlerinin işlenmesi, kırmızı et ürünlerinin işlenmesi ve meyve sebze işleme sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon TLolan 66 adetproje başvurusu aldı.



Hedeflerinin her zaman olduğu gibi 10. Başvuru Çağrı Dönemi’nde de Elazığ çiftçisini ve yatırımcısını IPARD desteklerinden en fazla faydalandırmak olduğunu belirten TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç YILMAZ; ’’Mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle pandemiye rağmen köylerde ve ilçelerde tanıtım çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, Tarım Orman İlçe Müdürlükleri ve diğer paydaş kurumların da destekleri ile daha çok insanımıza ulaşmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon TL, verilecek hibe tutarının ise yaklaşık 95 milyon TL olduğu 66 adet proje kabulü gerçekleştirdik. Kabul edilen projelerin sektörlere göre dağılımı ise 10 adet süt çiftliği, 21 adet besi çiftliği, 27 adet kanatlı eti üretim tesisi, 1 adet yumurta tavukçuluğu üretim tesisi, 3 adet süt ürünleri işleme tesisi, 3 adet kırmızı et işleme tesisi ve 1 adet meyve sebze işleme soğuk hava deposu tesisidir. Kabul edilen projelerin incelenmesine hemen başlanmıştır ve inşallah temmuz ağustos aylarında sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız. Yatırımlar Elâzığ’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Elazığ’da ödedikleri her bir liranın çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirten YILMAZ; pandemi döneminden önce Elazığ’ın deprem yaşadığını ve gerek sanayicilerimize gerekse çiftçilerimize TKDK destekleriyle güç vermeye çalıştıklarını ifade etti. Avans uygulamasıyla TKDK desteklerinin daha cazip hale geldiğini söyleyen YILMAZ, Elazığ’da yatırım yapmak isteyen herkesi mutlaka kurumlarına beklediklerini ifade etti.