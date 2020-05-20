Tunceli
Giriş Tarihi : 20-05-2020 22:59   Güncelleme : 20-05-2020 22:59

Tilki karnını doyurdu kurt ise serinledi

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile dereye girerek serinleyen kurt görüntülendi.  

Tilki karnını doyurdu kurt ise serinledi

Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından dışarıya bırakılan yiyeceklere gelen tilki, karnını doyurdu. O anları ise yöre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini çeken vatandaşa aldırış etmeden karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı. 

Karayolunda aracıyla seyir halinde olan bir kişi ise  Munzur Vadisi çevresinde önüne çıkan kurdu görüntüledi. Vatandaşın bir süre takip ettiği kurt, vadide dereye indi. Derede bir kaç defa suya girerek serinleyen kurt ormanlık alanda gözden kayboldu.

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