Ticari abonelikler tarımsal aboneliğe dönüşecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü, Strateji Başkanlığını ve EPDK Başkanvekili’ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bulut;İlimizin enerji ve sulama alanlarında ki sorunlarının giderilmesi için Vali Yardımcımız Sn. Abdulkerem Abbasoğlu ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü, Strateji Başkanlığını ve EPDK Başkanvekili’ni ziyaret ettik.

Daha önce İl Genel Meclis üyelerimizden ve köy muhtarlarımız dan almış olduğumuz talepler ilgili kurum yetkililerine birer birer iletildi ve problemler büyük oranda anında çözüldü. İlgili kurum temsilcilerle yaptığımız kapsamlı toplantılar sonucunda:

Kuzova sulamasında enerji sorununu ve maliyetlerini çözmek için bir kez yapılması talebimiz daha önce olmuştu. GES ile ilgili ihale olmuş fakat katılım yetersiz kalmıştı. Yeni dönemde ihalenin artan maliyetler göz önüne alındığında bütçe artırım talebimiz oldu. Bütçe artırım talebimiz kabul edildi inşallah GES ihalesini bir an önce yapıp Kuzova bölgemizin enerji giderlerini düşüreceğiz.

Yine Kuzova bölgenizde elektrik abonelerini ticari abonelikten tarımsal aboneliğe dönüştüreceğiz. Daha önce de bu talebimizi iletmiştik bir mevzuat değişikliği bekleniyordu. Yakın zamanda aboneliklerle ilgili değişim olacak.