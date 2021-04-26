‘Ticaret eskisi gibi değil’

Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş, açıklamalarda bulundu.

Gençlerin yapacağı işleri iyi araştırması gerektiğinin altını çizen Başkan Harun Ateş; “Gençlerimiz yapacakları işte kendilerini çok iyi geliştirmesi lazım, çok iyi düşünmeleri lazım. İşin sonunda ne olur iyi düşünmeleri lazım. Ticaret, babalarımızın yaptığı ticaret değil, eskiden ticaret yaptığında o ticaret olmadığında insanlar hemen kendini toparlaya bilirdi. Şuanda toparlanma şansı yok diyecek kadar az, gençlerimiz fırsatları çok iyi değerlendirmesi lazım. Genç çok, iş alanı çok, bunun yanında rakipte çok”

“KONUTLARIN DAĞITIMINDA SIKINTI VAR”

Ateş; “Bence, Elazığ sahipsiz değil, Devletimiz bütün olanaklarıyla birlikte Türkiye Elazığ’daydı. Sonrasında çok hızlı şekilde yapılar yapılmaya başlandı. Tek bir noktada sıkıntı vardı, bence yapılan yapıların dağıtımı konusunda. Yapım aşamasında yapılan ufuk tefek hatalar oldu. Bunlar çok büyütüldü. Dağıtım aşmasında yapılan sıkıntı haricinde Devletimiz her şeyi çok hızlı yapmak istedi ve yaptı”

“HEDEFİMİZ, HAYIRDA YARIŞMAK”

Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş; “ASRİAD olarak hedefimiz hayırda yarışmak. Temiz ve nitelikli gençler yetiştirmek amacımız. Bu gençleri ticarete adapte edebilmek. Bu derneğin çatısı altında İslami ticaret yapmak istiyoruz. Kolay yolda zengin olmak değil de; emekle, alın teriyle kazanılmasını öğretmek istiyoruz. Bunları gençlerimizi aşılayıp bunları gelecek nesillere böyle gitmesine katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize”dedi.