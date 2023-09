TFF’den Elazığ’a övgü ve teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın, Litvanya ile oynadığı UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup maçına ev sahipliği yapan Elazığ’a teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın, Litvanya ile oynadığı UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup maçına ev sahipliği yapan Elazığ’a teşekkür etti.UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup ikinci maçında Litvanya’yı, Elazığ’da ağırlayan ve rakibini 2-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı, seyirci rekorunu kırdı. Türkiye Futbol Federasyonu da web sitesi üzerinden bir teşekkür mesajı yayımlayarak, “Kadın A Milli Takımımızın Litvanya’yı 2-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Elazığ Atatürk Stadyumunu kırmızı-beyaz renklerle donatan futbolseverlerimiz, durmaksızın ay-yıldızlılarımızı destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı. İlk kez Kadın A Milli Takımı’nın maçına ev sahipliği yapan Elazığ şehri ve halkı, tribünde gösterdikleri eşsiz destek ile Kadın A Milli Takımımız için itici güç olurken, tüm dünyaya da milli beraberliğimize örnek bir gece izletti. Stadyumu dolduran 6 bin 500 biletli seyircimize ve tüm Elazığ halkına destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.