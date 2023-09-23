TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Bergama Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Giray Şaylan, İlker Ayten, Mustafa Soner Yüce
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Mehmet Ali Akın (Sergen dk. 10), Sezer Kahraman, İlhan Aslanoğlu, Seyid Ahmet Han (Ömer Faruk dk. 76), Burak Konaç, Arif Emre Eren (Oğuzhan dk. 76), Burak Altungök, Murat Kayalı (Semih dk. 59), Hamza Tosun (Ahmet Berke dk. 76 x), Fatih Kızılay
Bergama Sportif Faaliyetler: Amir Güren, Kağan Topçu (Samet dk. 65), Halil İbrahim Keleş, Burak Göksel, Ali Emre Ustaalioğlu (Aziz dk. 60), Yılmaz Özeren, Erhan Şentürk, Arda Okumuş, Mert Çakar (Mete dk. 65), Fuat Duran (Ferhat dk. 46), Berat Yaman (İbrahim dk. 72)
Goller: Arif Emre (dk. 34), İlhan (dk. 61) (23 Elazığ FK), Yılmaz (dk. 78), Burak (dk. 86) (Bergama Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Seyid Ahmet, Hamza, Sergen, Semih, Burak Altungök (23 Elazığ FK), Ferhat (Bergama Sportif Faaliyetler)
SPOR
Giriş Tarihi : 23-09-2023 17:21 Güncelleme : 23-09-2023 17:21
TFF 3. Lig: 23 Elazığ FK: 2 - Bergama Sportif Faaliyetler: 2
TFF 3. Lig 4. Grup 3. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Bergama Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
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