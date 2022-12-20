‘Teşvikler, Elazığ’ı üretim üssü yapacaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Remi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Elazığ’ın 6. Bölge teşvikleri 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Remi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Elazığ’ın 6. Bölge teşvikleri 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, 6. Bölge avantajlarının ilimizde sanayinin ve istihdamın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek: “2017 yılında Elazığ 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmıştı. Teşviklerin kapsamının artmasıyla özellikle tekstil alanında şehrimizde güzel gelişmeler yaşandı. Dönemin siyasileri, ETSO başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi ile özellikle Organize Sanayi Bölgemiz bu kapsama alındıktan sonra gelişiminde büyük yol kat etti. Yatırımcı sayısı farklı sektörlerde artış gösterdi. Kalifiye ve nitelikli istihdam edilen kişi sayısı büyük oranlarda arttı. Teşvik süresinin 2yıl daha uzatılması konusunda girişimlerde bulunan iktidar milletvekillerimizi, ETSO Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hemşehrilerimiz ve yatırımcılarımız adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda şehrimizdeki üretim ve istihdam oranı katlanarak artacak ve önemli bir üretim üssü olacaktır.” Dedi.