‘TESK aidatları ödesin’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Başkan Hayrettin Bal; “TESK mutlaka Elazığ esnafının yıllık aidatları bir yıl boyunca ödemesi lazım. Bu konuda bir çalışmamızda oldu. Esnaf Sanatkarlar Birlik Başkanımız Cemil Başkan bu konuyu görüşeceğini söyledi ama bir sonuç alamadık. Bu konuda bir eksiklik var esnafımız zaten zor durumda. Depremden çıkmış Elazığ esnafının pandemi süreci haddinden fazla etkiledi. En azından bir yıl oda aidatını TESK tarafından verilebilir”.

“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK”

Bal; “2000 yılında Karakoçan ilçemiz çok büyük bir göç verdi. İlçemiz kültür açısından Elazığ’ın en aydın, çağdaş ve yerleşim olarak en güzel yeridir. İnsanlarının bir arada yaşabilmesini sağlayan en iyi ilçesidir. Bizler için insanların dünya görüşü ve ahiret görüşü çok fazla önemi yok. Biz beraber yaşamak zorundayız. Bunun bilincini her zaman içimizde yaşıyoruz. Bugüne kadar hiç kimseyi siyasi fikirlerine göre ötekileştirmedik. Böyle bir yapıya da sahip değiliz” dedi.