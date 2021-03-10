Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı açıklamalarda bulundu.

Odalarına aşırı bir şekilde üye kaydının olduğunu ifade eden Başkan Özatlı; “Şuanda çıraklık eğitim merkezinde 2-3 tane çırağımız var. Odamıza aşırı yeni kayıt var. Bu kayıtların çoğu bayan esnaflarımız. Şuanda terzilik mesleğine rağbet var. Göz nuruyla ekmeğimizi kazanıyoruz. Terzilik mesleği hiçbir zaman ölmeyeceğini inanıyorum. Ben bunu da iddia ediyorum”.

“ÇIRAKLIK BİR EĞİTİM YUVASIDIR”

Özatlı; “Çıraklıktan gelenler için mesleğimizin hiçbir zorluğu yok. Biz hem okuduk hem çıraklık yaptık. Sabah okula gittik öğlen sonrası geldik çıraklık yaptık. Çıraklık bir eğitim yuvasıdır. Çıraklık eğitimini alan bir insan esnaf olduğu zaman rızkını kazanır. Eğitimini almışsa, müşteriye hitap şeklini, davranış şeklini olsun büyüklerine karşı saygıyı, sevgiyi, adabı öğrenir”.

“ÇOK ŞÜKÜR EVİMİZE EKMEK GÖTÜRÜYORUZ”

Başkan Erdem Özatlı; “Deprem ve pandemi süreci terzilerimizi de etkiledi. Ama bir kantinci, lokantacı, servisçi ve kahveci gibi etkilenmedi. Bu süreçte evimize bir parça ekmek götürdük. Bu süreçte işyerleri kapalı esnaflarımız için çok üzüldük. Allah yardımcıları olsun. Birlik ve beraber olursak bu süreci de atlatacağız”dedi.