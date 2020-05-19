Ters lalelerin görsel şöleni devam ediyor  

Baharla birlikte ters lalelerin yanı sıra yaban laleleri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Tunceli dağlarını da süsleyen ağlayan gelin ve hüzün çiçeği olarak da bilinen ters lalelerin görsel şöleni sürüyor.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesinin kuzey kısmında bulunan Kırklar ve Yılan dağı başta olmak üzere, Gülbahçe, Kemerli Çeşme, Dursun Puğarı ve Fero Mezarı gibi yaylaları gibi bir çok yerde, ters laleler kendini gösterdi.İlkbaharla birlikte kendini gösteren ve yaklaşık 1 aydır açan ters laleler bu yıl ziyaretçi ağırlayamadı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bir çok kişinin gidemediği çiçekleri ise yöre halkı telefonları ile görüntüledi. Yaklaşık 15 gün daha görsel şölen sunması beklenen ters laleler kadar, doğa daki yaban laleleri başta olmak üzere farklı farklı çiçeklerde dağ ve yaylaları ayrı bir güzelliğe bürüdü.

İlçeye bağlı Erkalkan köyünde yaşayan Ümit Özel," Köyüm ters lalelerin yetiştiği yaylara daha yakın. Korona virüs tedbirlerinden dolayı sessiz kalan dağlarımıza geziye çıktığımızda çok sayıda farklı endemik bitki türleriyle de karşılaştık. Amatörde olsa onları cep telefonlarımızla görüntüledik” dedi.

Doğanın insana huzur verdiğini belirten sakinlerinden Aydın Taşçı ise, “Hem Ramazan ayında vakit geçirmek, hem de korona virüs tedbirlerinden ötürü ilçemizin yaylalarında temiz nefes alabilmek için çıktık. Dağların yamaçlarını ve kayaların arasında boy gösteren ters lalelerin görüntüsü bizlerie etkiledi. Cep telefonlarımızla onları görüntüledik. Yaylarımızda sadece ters laleler değil, normal yaban laleleri ve diğer endemik çiçek türleri de oldukça ilgimizi çekti”ifadelerini kullandı.