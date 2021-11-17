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Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

Güncel

Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

Elazığ’da 6 yaşındaki kız çocuğu, bir iş yerinde bulunan ve rüzgar nedeni ile ters dönen Türk bayrağını düzelttikten sonra öpüp alnına koydu.