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Tunceli
Giriş Tarihi : 12-01-2020 22:43

Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor

79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıldır bahçesinde baktığı 25 kedi için tencerede mama hazırlayıp onları besliyor.

Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor

Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı ve şuanda sayıları 25'i bulan kediler ve sokak köpekleri için her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile onları besliyor. 

Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde yaşayan 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Şuanda sayıları 25 olan kedi ve köpekler için her gün tencerede makarna, ekmek ve bulgurdan mama hazırlayan Yavuz'un sokak hayvanlarını beslediğini gören komşuları da ondan örnek alarak her gün kedi ve köpeklerin beslenmesine yardımcı oluyor. Hayvanlara yiyecek verdikçe huzur bulduğunu aktaran Yavuz, kendisini gören kedilerin hemen yanına geldiğini belirtti. 

Kediler için günlük yemek pişirdiğini ifade eden Zakir Yavuz, “Bir öğün komşularım, bir öğün de ben veriyorum. Müsait olmadıkları zaman da yine ben veriyorum. Kedilerin sayısını 25’e kadar saydım ama bazen aşağı, bazen de yukarı çıkıyor. Her gün yemeklerini veriyorum. Hazır mama olduğu zaman mama da veriyorum. Hazır mamaya daha çok meraklılar" dedi.

Kediler için hazır mama olmadığı zaman her gün makarna, bulgur, tuz ve yağı karıştırıp yemek hazırladığını aktaran Yavuz, "Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Ben bunları gördüm mü dayanamıyorum, vermek zorunda kalıyorum. Onlara yemek verdikçe huzurlu oluyorum. Beni gördükleri zaman hemen önüme koşuyorlar. Kapı sesini duyduklarında hemen geliyorlar, beni tanıyorlar" diye konuştu.

Kedilere bazen kızdığını, onların da üzüldüğünü anlatan Yavuz, kızdıktan sonra kendisinin pişman olduğunu kaydetti. Allah rızası için kedileri beslediğini dile getiren Yavuz, "Allah bana veriyor, ben de onlara veriyorum” dedi. 

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