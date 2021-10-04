Temsilcimizin rakipleri belli oldu  

Eurocup Women eleme turunda Paok’u eleyerek gruplara kalan Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri netleşti.

Tarihinde ikinci kez Eurocup’ta mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri belli oldu. Eleme turunda Yunanistan ekibi Paok’u eleyerek gruplara yükselen Elazığ ekibi, 2021-2022 Eurocup sezonunda B Grubu'nda yer alacak. Bordo-beyazlıların B Grubu'ndaki rakipleri ACS Sepsi Sic (Romanya), Uni Györ (Macaristan) ve BC Prometey (Ukrayna) oldu.Maç takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek olan Eurocup’ta gruplarını ilk ikide tamamlayan takımlar üst tura adını yazdıracak.