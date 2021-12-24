Transfer yasağını kaldıran Elazığ İl Özel İdare, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Angeliki Vintsilaiou'yu renklerine bağladı. 1998 Yunanistan doğumlu olan 1.74 boyundaki sporcu, guard pozisyonunda görev yapıyor. Lisansı çıkan Angeliki Vintsilaiou'nun Çankaya Üniversitesi karşısında forma giyebilecek.
Spor
Giriş Tarihi : 24-12-2021 23:05 Güncelleme : 24-12-2021 23:05
Temsilcimize Yunan oyun kurucu
Elazığ İl Özel İdare, Panathinaikos’tan oyun kurucu Angeliki Vintsilaiou'yu kadrosuna kattı.