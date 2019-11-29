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Spor
Giriş Tarihi : 29-11-2019 19:46

Temsilcimizde Vanspor mesaisi sürüyor

B. Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 15. Haftası’nda Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.  

Temsilcimizde Vanspor mesaisi sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 15. haftasında evinde oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da saat yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra  pas çalışmaları, top kontrolü, kontrol pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Salih Polatdemir katılmazken, Ahmet Burak Solakel ve Muhammet Embiya Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. Bordo-Beyazlı ekip, cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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