Temsilcimiz maddi imkansızlıklardan dolayı ligden çekildi

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Aksaray Gençlikspor, maddi imkansızlıklardan dolayı ligden çekildi.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Aksaray Gençlikspor, ligde yer aldığı ikinci sezonda faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan Bal yaptığı açıklamada, "An itibariyle voleybol takımımızı ligden çekmiş bulunuyoruz. Aksaray olarak şehri iki kulvarda temsil etmeye gücümüz yetmedi. Yazacak çok şey var ama şehri profesyonel olarak erkek voleybolda temsil eden tek takımının ligden çekilmesinin ayıbı hepinize yeter. Bu süreç itibarı ile konuşacak çok şeyimiz var. Aksaray Gençlikspor sezonun geri kalan bölümünde yalnızca futbolda faaliyetlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.