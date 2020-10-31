Temsilcimiz lidere boyun eğdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı lider Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 82-60 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Fenerbahçe ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı-lacivertliler devreye 37-27 önde girdi. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan konuk takım bu periyodu da 61-45 üstün tamamladı. Son periyotta da oyun disiplininden kopmayan lider Fenerbahçe, parkeden 82-60 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Sabally 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde Emma Cannon’un 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık protokol tribününden takip etti.