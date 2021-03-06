Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi ilk periyodu 22-10, ikinci periyodu 43-17, üçüncü periyodu 63-25 ve maçı 83-34'lük üstünlükle tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan B. Elazığ İl Özel İdare'de Şuğranur Hatice Sönmez 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
Spor
Giriş Tarihi : 06-03-2021 22:53 Güncelleme : 06-03-2021 22:53
Temsilcimiz farklı yendi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Samsun Canik Belediyesi'ni 83-34 mağlup etti.