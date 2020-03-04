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Giriş Tarihi : 04-03-2020 20:56

Temsilcimiz evinde boyun eğdi!

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Payasspor’a 2-0 mağlup oldu. 

Temsilcimiz evinde boyun eğdi!

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Emrah Akkaya xx, Erol Ernek xx

 Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Emrah Çalışlar xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Mazlum Öndil xx, Cenk Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Metehan Andaç Özlü xx, Semih Ekmen xx (Hayrettin dk. 76 x), Burak Kavlak xx, Oktay Pop x (Enver Abdullah dk. 76 x)

Payasspor: Suphi Dağ xx, Cuma Ali Üzüm x (Yasin dk. 67 x), Veli Ortakçı xx, Fatih Somuncu xx, Oğuzhan Kuş xx, Murat Sevimler xxx, Emre Pehlivan xx (Burak dk. 84), Aykut Topal xx, Fatih Dalgıç xx, Abdulsamet Can xxx, Mümin Aysever x (Bedirhan dk. 64 x)

Goller: Absulsamet (dk. 36), Murat (dk. 90) (Payasspor)

Sarı Kartlar: Can, Hayrettin, Enver Abdullah, Metehan, Burak Keskin (Elazığ Belediyespor), Fatih, Bedirhan (Payasspor)

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