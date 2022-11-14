Temsilcimiz 7 golle kazandı   

Sezona galibiyet ile başlayan Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Kırşehir engelini de farklı galibiyetle aştı.

2022-2023 Futbol Sezonu’nda İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubu’nda mücadele eden Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2. haftada deplasmanda karşılaştığı Kırşehir İşitme Engelliler’i farklı mağlup etti. 8 takımın mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubu’nun ilk haftasında sahasında Hatay ekibini 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Bordo-Beyazlılar, 2. hafta maçında Kırşehir İşitme Engelliler SK’nın konuğu oldu. Bordo-Beyazlı takımın gollerini Yusuf Ataş (2), İbrahim Özeren (2), Adem Öztürk, Diyar Koç ve Furkan Bayansaldız kaydetti. Sahadan 7-2 galip ayrılan Elazığ Belediyesi İE. Futbol Takımı, 3. haftada kendi sahasında karşılaşacağı Kahramanmaraş Temsilcisi Afşin İESK’nın ligden çekilmesiyle haftayı 3-0 hükmen galip tamamlayacak.