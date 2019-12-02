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Spor
Giriş Tarihi : 02-12-2019 14:04

Temsilcilerimiz bu haftayı boş geçmedi

İlimizi temsil eden takımlarımız oynadığı maçlarda galibiyetle ayrıldı.

Temsilcilerimiz bu haftayı boş geçmedi

Elazığ’ın profesyonel liglerde mücadele eden takımlarının tamamı haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.  Elazığ’ın profesyonel lig ekipleri haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyet aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden B. Elazığspor, Pazar günü konuk ettiği Vanspor FK’yı 3-1 yenerek iyi gidişatını sürdürdü. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor FK da deplasmanda Kemerspor 2003 karşısında 4-0’lık farklı galibiyetle moral buldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare ise evinde Adana Basketbol’u 95-86 yenerek taraftarlarını sevince boğdu. Öteyandan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Fırat Üniversitesi de deplasmanda Gaziantep Ankasspor’u 1-0 mağlup etti.

ETİKETLER: elazığspor temsilcileri elazığ maçları
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  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
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