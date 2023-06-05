  • Anasayfa
  • GÜNCEL
  • Tellere sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-06-2023 10:08

Tellere sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı   

Elazığ’da tellere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.   

Tellere sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı   

Olay, Kültür Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta gezen kedi duvarların üstünde bulunan tel örgülere sıkıştı. Mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tellere sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. 

AdminAdmin

ETİKETLER: kedi elazığ kedi kurtarma