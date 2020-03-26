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Giriş Tarihi : 26-03-2020 20:38

Telekonferanslı toplantı 

Fırat Üniversitesi Senatosu, yeni korona virüs salgınına karşı telekonferans sistemi ile toplantı yaptı.

Telekonferanslı toplantı 

F.Ü'de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için senato toplantısını telekonferans sistemiyle gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ başkanlığında aralıklarla toplanan üniversite senatosunda devam eden ve yapılacak çalışmaların ele alındığı aktarıldı.

Toplantıya, Rektör Demirdağ ile birlikte Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Prof. Dr. Halil Hasar ile Genel Sekreter Prof.Dr. Ahmet Özer de katıldı. 

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